مستشار وزير التعليم العالي: منح كاملة للمتفوقين في الجامعات التكنولوجية

كشف الدكتور أحمد الحيوي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الفني، تفاصيل التجهيزات النهائية للجامعات التكنولوجية الجديدة المقرر بدء الدراسة بها أكتوبر المقبل، مضيفًا: «العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالانتهاء من الجامعات الجديدة، والعمل لا يتوقف»، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من اختيار رؤساء الجامعات التكنولوجية الجديدة، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من الهيكل الإداري لـ3 جامعات تكنولوجية والأسبوع المقبل سيتم الانتهاء من باقي الجامعات، وفي نهاية أغسطس يتم الانتهاء من الهيكل الإداري، وأعضاء هيئة التدريس للجامعات التكنولوجية.

منح الجامعات التكنولوجية

وعن المنح الدراسية بالجامعات التكنولوجية الجديدة، أوضح مستشار وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات التكنولوجية متاح بها عدد من المنح بشكل كامل لطلابها المتفوقين، مشيرًا إلى أن الجامعات تعمل كل عام على توفير المنح الدراسية المختلفة سواء من خلال المستثمرين أو غيرهم، مشيرًا إلى أن المنح لطلاب الجامعات المختلفة، وتكون للطلاب سواء من طلاب الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، وتكون المنح كاملة وجزئية، أو منح للحالات الاجتماعية، وتختلف من مكان لمكان وفقاً لاحتياجات الطلاب.

الجامعات التكنولوجية الجديدة 2022

وتابع مستشار وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الفني، أنه من المقرر أن تبدأ الجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي: «جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية، موضحًا أن الدراسة مطلع أكتوبر المقبل ومع بداية العام الجديد بالجامعات الأخرى الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أن جميع الجامعات تم الانتهاء من كافة برامجهم الدراسية وكذلك الانتهاء من فرش الجامعات، وتجهيز المعامل النهائية، مشيرًا إلى أن البرامج الدراسية تم تجهيزها بشكل مباشر ومناسب لسوق العمل إقليمًا ودوليًا وبما يسهم في إيجاد كوادر متميزة من الطلاب تتماشى مع متطلبات سوق العمل المختلفة.