3 مشروعات تحقق أرباحا خيالية.. «ماكينات الخياطة» تدر 287 ألف جنيه سنويا

يرغب العديد من الأشخاص في إدارة «بيزنس» خاص بهم يدر عليهم دخلاً إضافياً، ومن خلاله يتوسعون في الأعمال التجارية، وبالتالي تحقيق أرباح مضمونة وسريعة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم؛ ولكن الغالبية لا يملكون تخطيطًا جيدًا يساعدهم في تنفيذ أهدافهم، وهو ما يتيحه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دراسات جدوى لمشروعات متنوعة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، بعض الأفكار ودراسات الجدوى لعدد من المشروعات، مع التركيز على الأرباح والإيرادات المتوقعة لكل مشروع.

225 ألف جنيه أرباح مشروع سيارات الوجبات الجاهزة

كشفت دراسة جدوى حكومية لمشروع سيارة تقديم وجبات جاهزة، عن وصول صافي أرباح بيع الوجبات الخفيفة من ساندويتشات اللحوم والبرجر والكفتة والسجق والبانية باستخدام سيارة مجهزة، إلى 225 ألف جنيه سنوياً مع توقعات بتحقيق إيرادات تتخطى 1,5 مليون جنيه، وتشغيل 4 أفراد كعمالة منتظمة.

111 ألف جنيه أرباح مشروع إكسسوارات الموبايلات وأجهزة الكمبيوتر

فيما توقعت دراسة جدوى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تخطي صافي أرباح مشروع تجارة اكسسوارات الموبايل وأجهزة الكمبيوتر 111 ألف جنيه سنوياً بعد مرور 5 سنوات من بدء المشروع، مع تقديرات للإيرادات السنوية بحوالي 1,26 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

كما أشارت الدراسة الحكومية، إلى ارتفاع عوائد المشروع مقارنة بالنفقات ليغطي تكاليفه بالكامل خلال أقل من عام ونصف نظراً لسرعة دوران المنتج وارتفاع الطلب، كما يساهم في تشغيل 3 أفراد.

287 ألف جنيه أرباح مشروع تجارة ماكينات الخياطة

فيما قدرت إحدى دراسات الجدوى الخاصة بمشروع بيع ماكينات الخياطة، الأرباح السنوية بحوالي 287 ألف جنيه، والإيرادات المتوقعة بحوالي 3,6 مليون جنيه وذلك خلال 5 سنوات من بدء المشروع.

كما أفادت بمساهمة النشاط التجاري في تشغيل 4 عمال، وسهولة عملية البيع لكثرة منافذ البيع المتاحة من مصانع ملابس أو أفراد يرغبون في شراء ماكينة حياكة والتي لا يستغني عنها أي بيت، وغيرها من الأسواق الأخرى.