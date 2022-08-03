تفاصيل قروض دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من «بنك مصر»

يدعم بنك مصر باعتباره أحد أبرز البنوك الوطنية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، بهدف دعم الاقتصاد الوطني.

ووفقاً للموقع الرسمي لـ «بنك مصر»، على الإنترنت، أعلن البنك عن منح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ثلاثة أنواع من القروض، أبرزها برنامج قروض تحت مسمى «مشروعي - مشروعك».

سعر فائدة القرض 5% متناقصة

وبحسب «بنك مصر»، يبلغ سعر الفائدة على هذا النوع من القروض 5% كفائدة متناقصة للأنشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة طبقا لمبادرة البنك المركزي المصري التي يقدمها بسعر عائد تنافسي للأنشطة التجارية.

وأكد بنك مصر أن من مميزات البرنامج المساهمة في مساندة المشروعات القائمة، التي تتراوح مبيعاتها من مليون جنيه مصري حتى أقل من 50 مليون جنيه، لافتا إلى التوسع في تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل.

برنامج «مشروعي - مشروعك»، يمول كافة أنواع المنشآت الفردية والشركات

ووفق برنامج «مشروعي - مشروعك»، يتم تمويل كافة أنواع المنشآت الفردية والشركات في كافة الأنشطة سواء كانت «صناعية - تجارية - خدمية»، بالإضافة إلى المهن الحرة، وكذلك الأنشطة الطبية والعيادات والصيدليات وكذلك الأنشطة صديقة البيئة والتجهيزات بغرض التحول الى الطاقة النظيفة.

وأشار بنك مصر على موقع رسمه إلى أن التمويل يتم من خلال قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال العامل والآلات والمعدات المحلية والمستوردة سواء الجديدة أو المستعملة ووسائل النقل.

وأوضح البنك أن قيمة القرض تتراوح بين 250 ألف جنيه مصري و8 ملايين جنيه، لتمويل الأنشطة القائمة والجديدة بينما تتراوح مدة القرض بين سنة و5 سنوات متضمنة فترة السماح طبقاً لطبيعة المشروع بأسعار فائدة متناقصة 5%.