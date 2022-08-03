«التنمية»: بعض المشروعات الصغيرة تتخطى أرباحها نصف مليون جنيه سنويا

يقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، العديد من الأفكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يسهل تنفيذها واستغلال رواجها في السوق المصرية، وبالتالي ضمان تحقيق أرباح وإيرادات مرتفعة، بحسب دراسات جدوى يصدرها الجهاز الحكومي.

مشروع كوافير حريمي: أرباح 360 ألف جنيه سنويًا

لا تستغني النساء عن التردد على صالونات التجميل أو ما يُعرف بـ«الكوافير»، وبالتالي فإدارة مشروع صغير لتصفيف الشعر والعناية بالبشرة وغيره من جلسات التجميل للنساء يعتبر مضمون الربح، وهو ما أكدته دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات، مشيرة إلى وصول الأرباح السنوية إلى 360 ألف جنيه فيما لن تتجاوز الآلات والمعدات للمشروع خلال السنوات الخمس الأولى 4 مقاعد وجهازين «بخار ومكواه»، وتنظيف بشرة.

مشروع بيع الملابس المستعملة «تجارة البالة».. أرباح نصف مليون جنيه

وتعد تجارة الملابس المستوردة «البالة»، واسعة الانتشار في السوق المصرية، وأرباح المشروع المحققة مضمونة، كما توجد أنواع كثيرة منها، ولا تحتاج لأية آلات أو معدات، والمشروع الواحد يساهم في تشغيل 4 عمال، كما يتميز بسرعة دوران المنتج نتيجة ارتفاع الطلب.

ويحقق مشروع تجارة الملابس المستعملة صافي أرباح سنويا تتخطى 500 ألف جنيه، مع إيرادات سنوية متوقعة تصل إلى 3,12 مليون جنيه، ما يضمن تغطية كل تكاليف المشروع خلال فترة قصيرة تقدر بأقل من عام مع وصول العائد إلى أكثر من 7 أضعاف النفقات.

أرباح تجارة «اللانجيري».. تصل إلى 225 ألف جنيه

ويُعد مشروع تجارة الملابس الداخلية الحريمي، «اللانجيري»، من المشروعات الرائجة وعالية الأرباح نظرا لارتفاع الطلب على المنتج وبالتالي سرعة الدوران، كما يساهم المشروع الواحد في تشغيل 4 أفراد.

وبحسب دراسة الجدوى الحكومية، فإنَّ صافي الأرباح السنوية المتوقعة لمشروع تجارة «اللانجيري»، 225 ألف جنيه سنويا، مع إيرادات سنوية تقارب 2 مليون جنيه.

250 ألف جنيه صافي أرباح تجارة ملابس الأطفال سنوياً

كما أن تجارة الملابس الجاهزة من المشروعات الضرورية للمجتمع، ولا ترتبط بموسم معين، بل هناك إقبال على شراء الملابس طوال العام، وبالتالي سرعة دوران المنتج وتحقيق أعلى ربح.

وتوقعت دراسة جدوى جهاز تنمية المشروعات وصول الأرباح السنوية لمشروع تجارة الملابس الجاهزة الحريمي والأطفال، إلى 250 ألف جنيه سنويا.