قرض المشروعات الصغيرة في 4 بنوك مصرية.. بتمويل يصل لـ1.5 مليون جنيه

تحرص البنوك المصرية على توفير منتجات مميزة لعملائها للاستفادة منها في تمويل ما يحتاجونه من سلع أو بهدف الاستثمار من خلال البدء في مشروع.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أفضل القروض لتمويل المشروعات الصغيرة في بنوك «القاهرة، البنك العقاري المصري العربي، الإسكندرية، بنك قناة السويس»:

بنك القاهرة

1- قرض المشروعات الصغيرة من بنك القاهرة.

- قيمة القرض تصل إلى 1.5 مليون جنيه.

- فترة سداد القرض: 5 سنوات.

- سن العميل لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة.

المستندات المطلوبة: «صورة البطاقة الشخصية سارية - صورة البطاقة الضريبية السارية - مستخرج من سجل تجاري حديث - رخصة مزاولة المهنة - عقد تأسيس الشركة - كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام».

البنك العقاري المصري العربي

2- قرض المشروعات الصغيرة من البنك العقاري المصري العربي

- قيمة القرض: 1.5 مليون جنيه.

- فترة سداد القرض: 8 سنوات.

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة.

- الحد الأدنى للدخل: 7 آلاف جنيه.

المستندات المطلوبة: «صورة البطاقة الشخصية سارية - صورة البطاقة الضريبية السارية - مستخرج من سجل تجاري حديث - رخصة مزاولة المهنة - عقد تأسيس الشركة - كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام».

بنك الإسكندرية

3- قرض المشروعات الصغيرة من بنك الإسكندرية

قيمة القرض: مليون جنيه.

- فترة سداد القرض: 7 سنوات.

- الحد الأدنى للدخل: 4 آلاف جنيه.

المستندات المطلوبة: «صورة البطاقة الشخصية سارية - صورة البطاقة الضريبية السارية - مستخرج من سجل تجاري حديث - رخصة مزاولة المهنة - عقد تأسيس الشركة - كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام».

بنك قناة السويس

4- قرض المشروعات الصغيرة بنك قناة السويس

قيمة القرض: مليون جنيه.

مدة سداد القرض: 5 سنوات

المستندات المطلوبة: «صورة البطاقة الشخصية سارية - صورة البطاقة الضريبية السارية - مستخرج من سجل تجاري حديث - رخصة مزاولة المهنة - عقد تأسيس الشركة - كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام».