حبس شاب 4 أيام للتحقيق بالمنيا.. تسلل إلى منزل جيرانه للتحرش بفتاة

قررت جهات التحقيق بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، مع إعادة عرضه في الموعد القانوني، للنظر في قرار تجديد حبسه، بعد اتهامه بالتسلل إلى منزل جيرانه من فوق السطوح، قاصداً التحرش بابنة الجيران، في إحدى قرى غرب مركز المنيا.

شاب يتسلل لمنزل الجيران للتحرش بفتاة

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا، من والد فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، يقيم بإحدى قرى غرب مركز المنيا، يتهم فيه أحد الشبان يُدعى «س. ر»، 23 سنة، عاطل، بالتسلل إلى منزله والقفز من فوق السطوح، قاصداً التحرش بابنته، حيث استغل غياب الأهل عن المنزل، وقام بالتسلل من سطوح منزله المجاور، وحاول التعدي والتحرش بابنته في تواجد شقيقها الأصغر، وقد استغاثت الفتاة بالأهالي في المنطقة، وتمكنوا من إنقاذها قبل التعدي عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مصرع وإصابة 12 في حادث تصادم

على جانب آخر، شهد مركز ملوي، مساء اليوم الخميس، مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على الطريق الزراعي القاهرة - أسوان، أمام قرية الروضة.

وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

رجحت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز شرطة ملوي وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ومحاولة التخطي الخاطئ، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وانتقل رجال المرور لإزالة آثار الحادث.