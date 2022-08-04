مصرع وإصابة 12 في تصادم بين سيارتين ربع نقل جنوب المنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون، مساء اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بالطريق الزراعي القاهرة - أسوان، أمام قرية الروضة بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا.

حادث تصادم أمام قرية الروضة بملوي

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغاً من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، بالطريق الزراعي القاهرة- أسوان، أمام قرية الروضة التابعة إدارياً لمركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 11 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ سبب الحادث

رجحت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز شرطة ملوي وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ومحاولة التخطي الخاطئ، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وانتقل رجال المرور لإزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعى السريع.

وشهد مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، صباح اليوم الخميس، سقوط صوبة زراعية علي عدد من السيدات أثناء قيامهن بجمع محصول العنب داخل مزرعة على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصورة، مما أسفر عن إصابة 21 عاملة بكدمات وسحجات وكسور، إحداهن دخلت في حالة غيبوبة كاملة، وتم نقلهن جميعاً إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة التي تحرر عنها المحضر اللازم.