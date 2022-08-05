حظك اليوم برج القوس الجمعة 5-8-2022 عاطفيا ومهنيا

لا يتوقف مولود برج القوس عن السفر والترحال من دولة ومدينة لأخرى، فهو يعشق زيارة الأماكن والتنقل كثيرا، فلا يمر عليه عام دون الذهاب إلى مكان جديد، كما أنه يجد متعته في ذلك ويكون ثقافات ويتطلع على العديد من المعارف ويكون صداقات متعددة أينما ذهب، نظرا لشخصيته البسيطة المرحة التي تحب الفكاهة فتجذب كثير من الناس لها.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يميل مولود برج القوس اليوم للعزلة قليلا والجلوس وحده، وهذا يساعدك على التأمل واستعادة هدوئك النفسي، كما تنصحك الأفلاك بأن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن أخبارك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع أورانوس في منزلي الصحة اليوم، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، كما تنصحك بأن تأخذ قسطا من الراحة وأن تتحرك في حدود ما تسمح به طاقتك وقواك، وفقا لما قالته عبير في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.