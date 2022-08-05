حظك اليوم برج الجدي الجمعة 5-8-2022 عاطفيا ومهنيا

رجل برج الجدي شخص واقعي، يحب التفكير بشكل عقلاني بعيدا عن عالم الأخيال والأحلام، ولا يحب أن ينظر للأمور باحتمالات بعيدة فهو يضع كل التوقعات صوب عينيه، ويتطلع للأفضل، وإذا تقلد منصبا فإنه يكون مديرا ناجحا للغاية، ويشارك من حوله في قراراته ويكون مقربا من الزملاء، كما أن شخصيات هذا البرج لا يكونوا حالمين للغاية أو موهومين، بل إنّها تدفعهم إلى تغيير الأشياء التي يقدرون على تغييرها وترك الأشياء التي لا يملكون أن يغيّروها.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يمر مولود برج الجدي بالعديد من الضغوط منذ فترة، ولكن يتغير الوضع كثيرا اليوم حيث يتواجد القمر في منزل الأصدقاء مما يجعلك تبدو مليئا بالتفتح مع الأشخاص المقربين منك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يكون اليوم مميزا لمواليد برج الجدي اليوم وتمدك الأفلاك بأحلام جميلة وتمنحك إصرارا على تحقيقها، كما تجد دعما من الزملاء أو الرؤساء في العمل، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.