حظك اليوم برج الحوت الجمعة 5-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مولود برج الحوت أن يكون شخصا ناجحا، كما أنه مبدع، وينجح إذا عمل في مجال الطب النفسي فيصبح معالجا جيدا، ويكون فنانا ناجحا أو رجل أعمال مشهور، ويعشق ويبذل قصارى جهده للحصول على الراحة النفسية أو السلام الداخلي من خلال تقديم المساعدة للآخرين، وحل مشاكلهم؛ لإسعادهم.

صفات برج الحوت

مولود برج الحوت شخصي مضحي يحب من حوله كثيرا ويفضلهم عليى نفسه وهو نوع من الإيثار، وغالبا ما يتغير مزاجه وفقا لحالة من حولهم فهو يكون سعيدا، أو مكتئبا بحسب مزاجهم، ويفكر مولود هذا البرج بقلبه لا بعقله، ويكره مواجهة الآخرين أو إيذائهم ما دام لديه فرصة لتجنب ذلك، ويصعب عليه رفض طلب أي أحد.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

يتواجد القمر بمنزل الحظ اليوم مما يمنحك اليوم فرص مهمة ويمدك برغبة في المعرفة ويساعدك ذلك على التطور وتنمية معلوماتك، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

تتواجد لديك استعداد لمساعدة الأحباب وتسعد بدعم متبادل، وفقا لما قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.