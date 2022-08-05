تفاصيل جديدة عن المتهم بقتل زوجته في الفيوم: متزوج من 4 سيدات ولديه 8 أبناء

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة حول «علاء.ع.س»، المتهم بقتل زوجته «خضرة.س.س»، بسبب نشوب مشاجرة بينهما، موضحاً أنّ المتهم يعمل بائع ملابس، ومتزوج من 4 سيدات بينهما زوجته التي أنهى حياتها مساء أمس، وأنّ لديه 8 أطفال من زوجاته الأربعة، وكان سيئ التعامل معهن، وكثير الاعتداء عليهن وعلى أطفاله، بينما كانت تتصدى زوجته التي قام بقتلها وهي ابنة عمه في نفس الوقت، له في حالة التعدي على أطفالهما، أو في حالة طلبه المال منها ليشتري بها المواد المخدرة، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما.

الزوجة رفضت إعطائه الأموال

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الزوج أدلى باعترافات تفصيلية حول ارتكابه جريمة قتل زوجته، حيث أفاد بأنّ مشاجرة نشبت بينهما إثر تعديه بالضرب على طفله، وأيضاً طلبه من زوجته المال ورفضها الاستجابة له حتى لا يشتري بها مواد مخدرة، فتدخلت زوجته ومنعته من ضرب طفلهما، فإنهال عليها بالضرب حتى سقطت أرضاً، بينما فر طفلهما مذعوراً ليخبر الجيران وجده بما حدث.

نقل الزوجة إلى المستشفى

دفاع السيدة عن طفلها وتصديها لزوجها حتى لا يضربه وامتناعها عن إعطائه المال لشراء المخدرات جعله يستشيط غضباً، فانهال على زوجته ضرباً، مسدداً عدة ضربات لقلبها رغم علمه بإصابتها بمشاكل في القلب حتى سقطت أرضاً، فيما استغاث أبنائها بالجيران وبأسرتها فهرعوا إليها ونقلوها إلى مستشفى فيديمن المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنّها لفظت أنفاسها الأخيرة.

القبض على الزوج المتهم

وعقب قيام ضباط مباحث مركز شرطة سنهور، برئاسة المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز، بالقبض على المتهم، اعترف بقيامه بقتل زوجته، وأدلى باعترافات تفصيلية حول كيفية ارتكابه الجريمة، وجرى إحالته إلى جهات التحقيق التي قضت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما جرى نقل جثة الزوجة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت الطريق الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وأسباب الوفاة.