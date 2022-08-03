تفاصيل مقتل «خضرة» على يد زوجها بالفيوم.. «مدمن» ودائم التعدي عليها

مشاجرة نشبت بين زوجين كعادتهما، بدأت بمشادة كلامية، وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي، إثر خلاف بينهما حيث إنّ الزوج عكف على إدمان المواد المخدرة التي سلبت منه عقله وإرادته، وجعلته كالشيطان يؤذي أقرب الناس إليه إذا رفضوا منحه أموالاً لشراء الكيف، حيث استل سكيناً وسدد عدة طعنات لزوجته، ابنة عمه، في مناطق متفرقة بجسدها، حتى خارت قواها وسقطت جثة هامدة، فيما اكتشف والد الزوجة الواقعة، وأبلغ الشرطة بمقتل ابنته على يد زوجها، حيث عثر عليها جثة هامدة غارقةً في دمائها، وبها عدة طعنات بأنحاء جسمها.

الزوج مدمن «هيروين»

وقال مصدر أمني، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الزوج المتهم يُدعى «علاء ع. س.»، مدمن هيروين، أنهى حياة زوجته، ابنة عمه، وتُدعى «خضرة س. س.»، إثر رفضها إعطاءه المال لشراء المخدرات، وتحديداً الهيروين، حيث استل سكيناً وكال لها الطعنات حتى سقطت غارقة في دمائها، داخل المنزل الذي يقيمان فيه بالإيجار، بناحية «عزبة صادق»، بنطاق سنهور القبلية، بمحافظة الفيوم.

نقل الزوجة للمستشفى

وأضاف المصدر أنّه فور طعن الزوجة، وعثور والدها عليها غارقةً في دمائها، هرع والد الزوجة واتصل بالإسعاف وجرى نقلها إلى مستشفى «فيديمين» المركزي، إلا أنّها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها، أثناء محاولة الأطباء إنقاذها، موضحاً أنّهما ينتميان لأسرة بسيطة الحال، وأنّ الزوج كان دائم الاعتداء على زوجته، بسبب الإدمان على تعاطي المواد المخدرة.

القبض على الزوج

وتمكن ضباط مركز شرطة سنهور، برئاسة المقدم محمد عشري، رئيس مباحث المركز، من إلقاء القبض على الزوج المتهم بقتل زوجته، لتحرير المحضر اللازم، وعرضه على النيابة للتحقيق معه، فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

إيداع الجثة بمشرحة سنورس

وجرى نقل جثة الزوجة عقب وفاتها، من مستشفى فيديمين المركزي، إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وإعداد تقرير بها موضحاً به أسباب الوفاة.