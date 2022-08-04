حبس شاب بتهمة إنهاء حياة زوجته بالفيوم.. رفضت منحه أموالا لشراء مخدرات

قضت جهات التحقيق بمركز سنهور بمحافظة الفيوم، بحبس «علاء.ع.س»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته «خضرة.س.س»، بعد رفضها إعطائه المال لشراء المواد المخدرة التي أدمن تعاطيها خلال الفترة الأخيرة، حيث سدد لها عدة طعنات فسقطت غارقة في دمائها.

ونُقلت الزوجة إلى مستشفى فيديمين المركزي لمحاولة إنقاذ حياتها إلا أنّها لفظت أنفاسها الأخيرة، لترحل عن الدنيا بعد عذاب أليم عاشته مع زوجها الذي كان دائم الضرب والاعتداء عليها بسبب الإدمان.

سيدة مصابة بطعنات وآثار تعذيب

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد ورود بلاغ من مستشفى فيديمين المركزي، بوصول سيدة مصابة بعدة طعنات وعلى جسدها آثار تعذيب، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى لسوء حالتها الصحية إثر تعرضها لضرب وطعن وتعذيب بصورة وحشية.

الزوج قتل زوجته بسبب الإدمان

وتبينّ من التحريات الأولية، وسؤال والد المجني عليها ويدعى «سعيد.س»، أنّ زوج المجني عليها وراء قتلها، موضحاً أنّه كانت متزوجة من ابن عمها، وأنّ حالتهما المادية بسيطة جداً نظراً لكونه لا يعمل، إلا أنّه كان مدمنا لمادة الهيروين المخدر، ما دمر حياته وجعله كالوحش، وأصبح دائم التعدي على زوجته لأخذ المال منها لشراء المواد المخدرة، حتى أصبحا حديث عزبة صادق في سنهور القبلية بالكامل.

دفعت حياتها ثمناً لشهامتها

وأضاف والد المجني عليها في أقواله، أنّ ابنته رفضت الانفصال عن زوجها، وكانت تسعى لعلاجه وتأمل في أن يتخلى عن تعاطي المخدرات ويعيشا حياة هادئة، وتحملت الكثير من التعدي والضرب والإهانة على أمل أن ينصلح حاله حتى قتلها، ودفعت حياتها ثمناً لشهامتها معه، حيث قتلها طعناً.

القبض على الزوج

وألقى ضباط مباحث مركز شرطة سنهور، القبض على الزوج المتهم بقتل زوجته، حيث جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.