دنيا سمير غانم تزور قبر والديها قبل العرض الخاص لـ«تسليم أهالي»

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن زيارتها لوالديها في قبرهما قبل العرض الخاص لفيلمها الجديد «تسليم أهالي».

وحرص جمهور دنيا سمير غانم على إضافة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز إلى إحدى صور العرض الخاص، لتعلق دنيا قائلة: «من أجمل الصور اللي فيها إبداع من الفانز (أهلي) أنا إمبارح قبل نزول الفيلم رحت أزورهم لأني أتعودت يكونوا معايا قبل كل عمل ينزل لي وحسيت أو يمكن أتخيلت إني بسمع دعائهم ليا والصورة دي مش حقيقية للأسف لكن إحساسها كان حقيقي جدًا».

وأضافت: «هما معايا في كل لحظة وبتمنى من ربنا أنهم يكونوا سعداء ومكرمين في مكانهم في الجنة بإذن الله زي ما أسعدونا، على مدار حياتهم ووقفوا جنبي في كل خطوة.. ربنا يرحمكم يا حبايبي ويسعدكم ويقدرني أكمل مشواركم العظيم إن شاء الله».

أبطال فيلم تسليم أهالي

فيلم «تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبد العزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.