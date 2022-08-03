مصرع طفلين شقيقين اختناقاً في حريق داخل شقة بالقنايات

لقى طفلان شقيقان مصرعهما، إثر نشوب حريق في شقتهما بمدينة القنايات، في محافظة الشرقية، حيث تبين وفاتهما متأثرين بأسفكسيا الخنق، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى القنايات المركزي والتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى.

إخطار أمني باندلاع حريق في شقة بالقنايات

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة القنايات، بنشوب حريق في شقة خاصة بأحد المواطنين في مدينة القنايات.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية بالشرقية إلى محل البلاغ، كما تم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

مصرع طفلين شقيقين اختناقاً بدخان الحريق

واسفر الحريق عن مصرع طفلين وهما: «آدم رأفت السيد»، 3 سنوات ونصف، وشقيقه «رحيم»، سنتين ونصف، إثر تعرضهما للإصابة بأسفسيكيا الاختناق، نتيجة استنشاق الدخان الناتج عن الحريق.

وتبين من التحقيقات أن الطفلين كانا بمفردهما داخل الشقة، أثناء نشوب الحريق، نتيجة حدوث ماس كهربائي، مما تسبب في اختناقهما ووفاتهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى القنايات المركزي، تحت تصرف النيابة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمعاينة الجثتين وإعداد تقرير بسبب الوفاة والتصريح بالدفن بعد ذلك.

وفي السياق، تواجد عدد من أهالي الطفلين أمام مشرحة مستشفى القنايات المركزي، حتى بعد ظهر اليوم الأربعاء، في انتظار انتهاء الإجراءات لاستلام الجثامين وتشييعهما إلى مثواهما الأخير في مقابر الأسرة.