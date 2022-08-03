«الدفاع الروسية»: أوكرانيا أصرت على احتجاز الأسرى في مركز يلينوفكا وقصفته

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن سلطات كييف أصرت على نقل عسكريها الأسرى إلى مركز الاحتجاز رقم 120 في بلدة يلينوفكا بجمهورية دونيتسك، الذي تعرض بعد ذلك لقصف صاروخي أوكراني، بحسب الرواية الروسية التي نفتها أوكرانيا.

قصف مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين تم بعد إدلائهم باعترافات

وقال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين: «في 20 مايو الماضي، نُقل أسرى كتيبة آزوف النازية لمركز الاحتجاز في بلدة يلينوفكا، بعد إصرار الجانب الأوكراني على احتجازهم هناك تحديدا»، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة نوفوستي.

ولفت نائب وزير الدفاع الروسي إلى أن القصف الذي تعرض له مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين، جاء بعد يوم من إدلاء الأسرى باعترافات، قائلا: إنه في يوم 28 يوليو تم نشر فيديو باعترافات عناصر أسرى كتيبة آزوف بالجرائم التي ارتكبوها، وفي ليلة 29 يوليو وقع الهجوم على مركز احتجازهم بصواريخ هيمارس الأمريكية، حسب قوله.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في بيان الجمعة الماضية، أن مركز الاحتجاز في بلدة يلينوفكا بجمهورية دونيتسك، الذي يحتجز فيه أسرى أوكرانيون، تعرض لقصف بصواريخ هيمارس HIMARS أمريكية الصنع.

ترهيب الجنود الأوكرانيين

وأوضحت الدفاع الروسية أنه نتيجة لهذا القصف الذي وصفته بأنه عمل استفزازي دموي نفذ بشكل متعمد، قُتل 40 وأصيب 75 من أسرى الحرب الأوكرانيين، كما أصيب 8 من موظفي المركز بجروح متفاوتة الخطورة.

واعتبرت الدفاع الروسية أن قصف مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين، من جانب سلطات كييف، هدفه ترهيب الجنود الأوكرانيين وثنيهم عن الاستسلام، مضيفا أن تحقيقا يجري في ملابسات الحادث.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي قد اعتبر أن قصف مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين، جريمة حرب روسية متعمدة، وهي الاتهامات التي اعتبرت موسكو أنها مثيرة للسخرية.