الخارجية الأمريكية: لا ندعم استقلال تايوان.. وزيارة بيلوسي سلمية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الصين اختارت استخدام زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، للبدء في عمليات عسكرية استفزازية في محيط مضيق تايوان، مشيرًا إلى أنه توقع أن تتخذ بكين مثل تلك الخطوات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته «سكاي نيوز» عربية: «زيارة بيلوسي سلمية ولم يكن هناك تبرير واضح لرد الفعل التصاعدي والاستفزازات العسكرية التي مارستها الصين، ولكن لم يتغير أي شيء في سياسة الصين الواحدة، وهو ما عبرنا عنه خلال البيانات المختلفة».

وتابع: «لا نريد أي تغييرات أحادية للوضع القائم من أي الطرفين، ولا ندعم استقلال تايوان، ونتوقع أن يتم حل الاختلافات بطريقة سلمية ولا بأي تمرد أو بالإجبار، وعموما فإن الصين بالغت في رد فعلها على زيارة بيلوسي».