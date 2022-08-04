البيت الأبيض: لا نستبعد بحث بلينكن ولافروف قضية تبادل السجناء في كمبوديا

أفادت شبكة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل منذ قليل، بأنه إذا أتيحت الفرصة لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني أبلينكن، للتحدث مع نظيره الروسي بشأن تبادل السجناء فإنه سوف يفعل ذلك.

مناقشة تبادل السجناء

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن واشنطن لا تستبعد أن يبحث بلينكن موضوع تبادل السجناء مع نظيره الروسي في كمبوديا.

وغرد أندري ميتشل، مراسل شبكة «NBC» الأمريكية على صفحته الشخصية على «تويتر» نقلا عن منسق الاتصالات الأمريكي: «كان بلينكن نشطا للغاية في هذه القضية منذ البداية، وأنه لا شك إذا ما أتيحت له الفرصة للتحدث مع لافروف، فسوف يفعل ذلك بالتأكيد».

وجدير بالذكر أن وزيري خارجية البلدين موجودان في الوقت الحالي في العاصمة الكمبودية للمشاركة في فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا.

إدانة لاعبة سلة أمريكية

وظهرت قضية تبادل الأسرى بشكل نشط اليوم، بعدما أدانت محكمة روسية لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر، بتهمة تهريب مخدرات إلى روسيا، بعد اعتراف اللاعبة أنها كانت على استعجال عندما كانت تحضر حقيبة سفرها، ونسيت سجائرها الإليكترونية وزيت الحشيش.

وانتقد الرئيس الأمريكي محاكمة لاعبة كرة السلة، واصفا إياها بأنها غير مقبولة، وكانت اللاعبة الأمريكية التي تم إلقاء القبض عليها في فبراير الماضي، أرسلت خطابا بخط يديها إلى «بايدن» تطالبه بالتدخل في قضيتها، ورد عليها الأخير بأنه سوف يعمل مع نائبته على الأمر حتى صدر قرار إدانتها اليوم.