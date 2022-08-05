شقيقان في «صيدلة» وراء إنهاء حياة سيدة وشاب بالفيوم.. «خبطوهم بعربية وهربوا»

أصدرت جهات التحقيق ببندر الفيوم، قراراً بضبط وإحضار شقيقين كلاهما طالبين في كلية الصيدلة، لاتهامهما بالتسبب في وفاة سيدة وشاب وإصابة آخر بإصابات متنوعة، إثر دهسهم بسبب القيادة بسرعة جنونية، في حادث مأساوي وقع أعلى الكوبري العلوي بمدينة الفيوم، ما أثار غضب أهالي المحافظة بالكامل، بعد هروب الشابين فور الحادث دون الاطمئنان على الضحايا أو حتى تقديم المساعدة لهم، بالإضافة لمحاولة أسرتهما إفلاتهما من العقاب.

أسرة الشابين تحاول إفلاتهما من العقوبة

وتبينّ أنّ الشابين الذين كانا يستقلان السيارة شقيقين، أحدهما كان يقود بسرعة جنونية وشقيقته بجواره، وهم أبناء «جواهرجي» شهير بمحافظة الفيوم، ووالدتهما صاحبة سلسلة صيدليات شهيرة، والذين حاولا إفلات أبنائهما من العقوبة بإحضار شاب يدعي أنّه كان يقود السيارة الملاكي، إلا أنّ الشاب تفاجئ في سؤاله أمام جهات التحقيق بوجود حالتي وفاة واتهامه بالتسبب في وفاتهما، فاعترف أنّه لم يكن يقود السيارة وأدلى بأسماء مستقلي السيارة وقت الحادث، موضحاً أنّ أسرتهما طلبت منه إدعاء قيادته مكانهما مقابل مبلغ مالي.

ضبط وإحضار للشابين مستقلي السيارة

وعلى الفور، أصدرت جهات التحقيق ببندر الفيوم، قراراً بضبط وإحضار الشقيقين مستقلي السيارة لسؤالهما عن تفاصيل حادث دهس مواطنين، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثالث، تمهيداً لتقديمهما للعدالة.

تفاصيل مصرع شخصين بحادث دهس

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مرفق الإسعاف، بمصرع سيدة تدعى «أسماء. م. م»، 32 سنة، وشاب يدعى «هشام. م. ا»، 20 سنة، وإصابة آخر، إثر تعرضهم لحادث دهس أعلى الكوبري العلوي، حيث اقتحمت سيارة ملاكي تسير بسرعة جنونية رصيف المشاة ودهستهما، فيما فر مستقلي السيارة هاربين فور الحادث.

نقل الجثتين والمصاب لمستشفى الفيوم

وعلى الفور جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.