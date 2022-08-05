ارتفاع عدد وفيات حادث الكوبري العلوي بالفيوم إلى شخصين

ارتفع عدد ضحايا حادث الكوبري العلوي وسط مدينة الفيوم، إلى شخصين، بعد وفاة شاب كان بين المصابين عقب وصوله للمستشفى، ومحاولة إسعافه إلا أنّ محاولات الأطباء باءت بالفشل، ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة ليموت أمام عيني شقيقه الذي كان بصحبته وقت الحادث، ليلحق بالسيدة التي لقيت مصرعها وقت الحادث، وتبينّ أنّ سبب الحادث شاب وشقيقته وهما طالبان بكلية الصيدلة، كان أحدهما يقود السيارة بسرعة جنونية، واختلت عجلة القيادة بيده فاقتحم الرصيف واصطدم بالمشاة عليه، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

حزن بعد وفاة الشاب

وكان شاب يدعى محمد هشام، 19 سنة، وهو أكبر أشقائه، دهسته سيارة مسرعة هو وشقيقه وسيدة، بينما أصيب شقيقه بإصابات طفيفة، بينما توفيت السيدة وتدعى «أسماء.م.م»، 32 سنة، فلفظت أنفاسها الأخيرة في مكان الحادث أمام أطفالها، وجرى نقل الشابين إلى مستشفى الفيوم العام، حيث توفى الشاب أثناء محاولات إنعاشه ولفظ أنفاسه الأخيرة أمام أعين شقيقه.

التحريات الأولية: الجناة طلاب بصيدلة

وكشفت التحريات الأولية أنّ سبب الحادث شقيقين، وهما طالبان في كلية الصيدلة، ووالدتهم مالكة سلسلة صيدليات شهيرة بمحافظة الفيوم، حيث كانا يستقلان سيارة ملاكي وأحدهما يقودها بسرعة جنونية، واختلت عجلة القيادة بسبب السرعة، فصعدت السيارة فوق الرصيف، ودهست المشاة لتلفظ سيدة أنفاسها الأخيرة أسفل عجلات السيارة على الفور، وتسقط جثة هامدة غارقة في دمائها.

هرب الأشقاء الثلاثة

وهرب الشقيقان من السيارة فور وقوع الحادث، حتى لا يتم القبض عليهما، وتركوا السيارة بموقع الحادث أعلى الكوبري العلوي بوسط مدينة الفيوم، بينما انشغل الأهالي في إنقاذ المصابين اللذان كانا غارقان في دمائهما، مما تسبب في غضب أهالي محافظة الفيوم بالكامل، مُطالبين بسرعة القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

بلاغ بحادث دهس مروع

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من مرفق الإسعاف بمصرع سيدة وإصابة 2 آخرين في حادث دهس أعلى الكوبري العلوي، وعقب نقل المصابين للمستشفى توفي أحد المصابين متأثراً بإصابته في الحادث.