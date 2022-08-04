مصرع سيدة وإصابة 2 في تصادم أعلى كوبري وسط الفيوم

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب آخران بإصابات وجروح وكدمات متنوعة، إثر حادث تصادم مروّع بين سيارتين أعلى الكوبري العلوي بوسط مدينة الفيوم، مما تسبب في توقف حركة السيارات على الكوبري وفي شارع المسلة، وكذلك الشارع أسفل الكوبري، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين والجثة إلى مستشفى الفيوم العام، كما انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لاتخاذ اللازم.

بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى الكوبري العلوي بنطاق القسم، بسبب السرعة الزائدة، ووجود جثة ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، كما تم استدعاء عدد من سيارات الإسعاف، وتبين مصرع سيدة تُدعى «أسماء م. م.»، 32 سنة، وإصابة 2 آخرين، إثر تصادم بين سيارتين ملاكي أعلى الكوبري.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصابين الآخرين إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.