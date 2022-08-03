مصرع سيدة سقطت من أعلى موتوسيكل أمام سيارة مسرعة بالفيوم

بينما كانت ربة منزل تستقل دراجة نارية خلف زوجها، عائدين من زيارة لمدينة الفيوم، متجهين إلى منزلهما على طريق «دمو»، وتحديداً أمام «عزبة رزق» بنطاق مركز شرطة الفيوم، اختل توازنها وسقطت على الأرض، في الوقت الذي كانت تسير خلفهما سيارة مُسرعة، لم يتمكن سائقها من تفادي الاصطدام بها، لتلقى مصرعها تحت عجلات السيارة على الفور، حيث سقطت جثة هامدة غارقةً في دمائها، أمام أعين زوجها، في مشهد مأساوي أبكى الجميع.

بلاغ بمصرع سيدة دهساً

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع ربة منزل دهساً أسفل عجلات سيارة على طريق «دمو»، أمام «عزبة رزق»، بنطاق المركز.

سقطت من خلف زوجها

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع السيدة دهساً أسفل عجلات سيارة، عقب سقوطها أرضاً أمامها فجأة، وعدم قدرة سائق السيارة على إيقاف السيارة حينما تفاجأ بسقوطها من فوق دراجة نارية كانت تستقلها خلف زوجها، فصدمها ودهسها أسفل عجلات السيارة، ولقيت مصرعها على الفور.

وأفاد زوج المجني عليها في محضر الشرطة، بأنّ زوجته اختل توازنها أثناء استقلالها خلفه على متن دراجة نارية في أحد المطبات، على طريق «دمو»، وسقطت فجأة، بينما كانت خلفهما سيارة مسرعة ودهستها، مؤكداً أنّ الحادث قضاء وقدر، ولم يتهم أحداً بالتسبب في وفاتها.

نقل الجثة لمشرحة الفيوم

وجرى استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.