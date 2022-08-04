إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق مدينة إطسا – مطول في الفيوم

تسببت السرعة الزائدة على طريق يجرى إعادة تمهيده وإصلاحه، في وقوع حادث تصادم مروّع بين 2 تروسيكل على طريق مدينة إطسا – مطول، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص كانوا يستقلون الدراجتين الناريتين، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، كما جرى إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف بتلقيهم استغاثة بوقوع حادث تصادم مروّع بين دراجتين ناريتين على طريق إطسا – مطول، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة العقيد محمد بكري الصوفي مفتش مباحث مركز إطسا، والمقدم أسامة قرني رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبيّنّ إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين، وأنّه وقع بسبب السرعة الجنونية بين قائدي الدراجتين الناريتين.

الإسعاف تنقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوص الطبية اللازمة تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.