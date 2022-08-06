سعر الدولار اليوم السبت 6-8-2022 في البنوك المصرية

يهتم المواطنون بمتابعة سعر الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة بشكل مستمر، لأهمية العملة الأمريكية في المعاملات المصرفية، فهي من أبرز الأوراق النقدية التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من المواطنين والمستثمرين.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» سعر الدولار في بنك مصر والبنك التجاري الدولي والأهلي وبنك قناة السويس، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.05 جنيه للشراء و19.11 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل الدولار نحو 19.05 جنيه للشراء و19.11 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك الأهلي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية والمصرف المتحد

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 19.03 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، أما في المصرف المتحد سجلت العملة الأمريكية 19.05 جنيه للبيع و19.13 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار نحو 19.03 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأمريكية نحو 19.07 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري نحو 19.04 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

جدير بالذكر أن البيانات الأمريكية الرسمية أظهرت انكماشًا اقتصاديًا خلال الربع الثاني بالولايات المتحدة، على أن يواصل التراجع زحفه على أقوى الاقتصادات العالمية بعد أنَّ سجل نفس الأداء السلبي خلال الربع الأول من العام الحالي.