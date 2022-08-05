سعر الدولار اليوم الجمعة 5-8-2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار أمام الجنيه المصري، يشهد عمليات بحث كبيرة عبر محركات البحث المختلفة وأبرزها جوجل، خاصة بعد التغييرات المختلفة التي شهدها سعر الدولار في الآونة الأخيرة، فهو من أبرز العملات التي يهتم بها المواطنون.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر، سعر الدولار في البنوك المختلفة، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المختلفة

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.05 جنيه للشراء و19.11 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، كما سجل الدولار في البنك الأهلي 19.05 جنيه للشراء و19.11 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك الأهل، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار وفي بنك قناة السويس نحو 19.03 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك حسب آخر تعاملات وردت قبل الجمعة.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.07 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع، حسب آخر تعاملات وردت قبل الجمعة.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري نحو 19.04 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار نحو 19.03 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي.

سعر الدولار في المصرف المتحد

و حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، سجل الدولار في بنك المصرف المتحد 19.05 جنيه للبيع و19.13 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل الجمعة.

جدير بالذكر أن الدولار استقر فوق 106 نقاط، أمس الخميس، بعد التعافي من أدنى مستوياته في شهر في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفي هذا الإطار يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الشهري الرئيسي الذي يوجه توقعات السياسة النقدية الأمريكية.