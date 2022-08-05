لو عايز تقبض 215 ألف جنيه في الشهر.. شروط الوظائف الخالية بالسفارة الأمريكية

يهتم كثير من الشباب بعد إنهاء رحلتهم الدراسية بالبحث عن وظائف خالية بمرتبات عالية تكون مناسبة لمؤهلاتهم ومهاراتهم، ما يجعل الكثير من المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة، يحرصون على توفير فرص عمل لهم بمرتبات مناسبة لمؤهلاتهم، ومن أبرز تلك الأماكن السفارة الأمريكية في القاهرة.

وأعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عن توفير وظائف خالية بمرتبات عالية في عدد من المجالات المختلفة، بمرتب يصل إلى 215 ألف جنيه شهريا، وحرصا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية في السفارة الأمريكية، وفق الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية، والتي جاءت كالتالي:

1- وظيفة سائق

أعلنت السفارة الأمريكية عن حاجتها لوظيفة سائق، بمرتب يصل إلى 115 ألف و412 جنيها شهريا، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 15 أغسطس الجاري، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- اجتياز قيد الدراسة اجتياز الشهادات الطبية والأمنية.

- بالنسبة لمديري المحافظ الإلكترونية، يجب مناقشة الفوائد مع مكتب الموارد البشرية.

تعيين خطة الدفع في وقت خطاب العرض المشروط من قبل مكتب الموارد البشرية.

- وللعاملين في البعثة الأمريكية في القاهرة أو مصر حزمة تعويضات قد تشمل الصحة والانفصال والمزايا الأخرى.

2- وظيفة أمين الصندوق

كما أعلنت السفارة الأمريكية عن حاجتها لوظيفة أمين صندوق، بمرتب يصل إلى 215 ألف و208 جنيهات شهريا، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 16 أغسطس الجاري، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة 4 سنوات، وتكون مسؤولة في المحاسبة أو مسك الدفاتر أو العمليات النقدية.

- يجب أن تكون هذه التجربة لمدة عامين في التعامل المباشر مع النقد، والاحتفاظ بالسجلات أو المعاملات النقدية.

- مراقبة وتطبيق المبادئ التوجيهية التي تحكم قابلية التداول وصلاحية النقد وتلبية متطلبات المساءلة للوثائق المتعلقة بعمليات أمين الصندوق.

- يجب أن يكون شاغل الوظيفة قادر على تحديد ومواكبة العديد من قواعد وأنظمة وإجراءات الوكالة المرتبطة بمعالجة المعاملات النقدية بالإضافة إلى قوانين وممارسات العمل المحلية التي تؤثر على المعاملات النقدية والخدمات المصرفية وأسعار الصرف.

- أن يكون درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية أو المالية أو المحاسبة.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في السفارة الأمريكية، الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالسفارة، واختيار الوظيفة التي يرغب في التقديم لها، والضغط على تقديم لإرسال طلب التقدم للوظيفة.