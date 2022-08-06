سعر الريال السعودي اليوم السبت 6-8-2022 في البنوك المصرية

أصدرت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سواء الخاصة أو الحكومية، أسعار العملات الورقية ومن بينها سعر الريال السعودي، إذ يتابع الكثيرون من الأشخاص المغتربين خاصة في المملكة العربية أو رجال الأعمال، قيمة بيع وشراء عملة الرياض عن كثب، باعتبارها واحدة من أهم العملات في منطقة الخليج العربي.

واليوم السبت 6 أغسطس الجاري، تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس وبنك مصر والبنك الأهلي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

داخل بنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي نحو 5.04 جنيه للشراء مقابل 5.09 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

واليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجلت العملة السعودية نحو 5.08 جنيه للشراء و5.08 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

كما سجل الريال السعودي في البنك المركزي نحو 5.06 جنيه للشراء مقابل 5.08 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.06 جنيه للبيع و5 جنيهات للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما سجلت العملة السعودية في بنك المصرف المتحد نحو 5.10 جنيه للبيع و4.91 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي نحو 5.08 جنيه للبيع مقابل 5.06 جنيه للشراء في بنك مصر، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 5.06 جنيه للشراء مقابل 5.08 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.