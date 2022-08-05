التعليم العالي: مفهوم كليات القمة سيتغير في المستقبل.. العبرة بالتخصص

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ التعليم العالي حظي باهتمام كبير من القيادة السياسية والمتابعة المستمرة وتعاون أجهزة الدولة مع الوزارة، وهو ما كان أثره واضحا.

الزيادة السكانية وارتفاع أعداد الطلاب

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة DMC: «الإتاحة مبدأ أساسي، وهناك زيادة في عدد طلاب التعليم العالي، سواء من الطلاب داخل مصر والوافدين، وذلك بحكم الزيادة السكانية، وبالتالي يجب أن توفر الدولة إمكانات ضخمة لاستيعاب هذه الزيادة».

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر اتجهت في أكثر من مسار في الفترة الماضية، مثل مسار الجامعات الحكومية الذي حظي بدعم كبير من الدولة، وجرى إنشاء 4 جامعات جديدة خلال السنوات الماضية، وهي جامعات «العريش، مطروح، الوادي الجديد، والأقصر».

تفاصيل مسار الجامعات الأهلية

وأردف الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «هناك مسار الجامعات الأهلية، حيث يتم إنشاؤها بمستوى دولي، مثل الجلالة وسلمان والعلمين الدولية والمنصورة الجديدة»، مشيرًا إلى ان 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية ستنضم إلى منظومة التعليم العالي لأول مرة هذا العام.

وأشار عادل عبدالغفار، إلى أنّ هناك تطوير في الكم والكيف، حيث يتم التركيز على البرامج الدراسية الحديثة لأنها تحاكي سوق العمل المستقبلي، الذي ستختفي فيه العديد من الوظائف الحالية، وستظهر وظائف أخرى تلبي احتياجات سوق العمل في المستقبل، وسيتغير مفهوم كليات القمة، لأن القمة ستكون التخصص العلمي الذي ستحتاجه السوق خلال الفترة المقبلة.

وشدد عبدالغفار، على أن هناك قائمة بالجامعات المعتمدة والبرامج في كل التخصصات، مثل الهندسة والتعليم التكنولوجي والطب، وبالتالي على الطلاب ان يجتهدوا في التعرف على التخصصات الحديثة في الجامعات الجديدة، لافتًا إلى أن الجامعات الحكومية كانت رائدة في استحداث برامج معاصرة للدراسة مثل الذكاء الاصطناعي.