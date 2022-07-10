برامج الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية في الجامعات الحكومية.. تعرف عليها

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، حول البرامج الدراسية للذكاء الاصطناعي والمعلوماتية في الجامعات الحكومية.

دعم التخصصات الجديدة في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تهتم بدعم التخصصات الجديدة في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي، من خلال توفير تدريبات عملية مُتميزة، لتأهيل خريجين قادرين على التعامل مع هذه التخصصات المُعاصرة، والتي تُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الاهتمام المُتزايد بهذه البرامج الدراسية يأتي استجابة لاستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

الجامعات الحكومية تطرح العديد من البرامج الدراسية المُتميزة

وأضاف المُتحدث الرسمي أن التقرير المُقدم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، تضمن طرح الجامعات الحكومية العديد من البرامج الدراسية المُتميزة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والمعلوماتية، وتشمل:

• جامعة القاهرة: تطرح برامج «هندسة البرمجيات وتكنولوجيا الشبكات – الحوسبة المعلوماتية».

• جامعة عين شمس: تطرح برامج «تقنية المعلومات الحيوية - هندسة البرمجيات - الذكاء الاصطناعي - الأمن السيبراني - الوسائط المُتعددة الرقمية - حوسبة الروبوتات».

• جامعة الإسكندرية: تطرح برامج «الحوسبة وعلوم البيانات - الأمن السيبراني - تحليلات الأعمال - النُظم الذكية - تحليلات الوسائط الإعلامية - تحليلات ومعلوماتية الرعاية الصحية».

• جامعة أسيوط: تطرح برامج «هندسة البرمجيات – نظم المعلومات الحيوية».

• جامعة حلوان: تطرح برامج «هندسة البرمجيات - المعلومات الطبية».

• جامعة بنها: تطرح برامج «تكنولوجيا الشبكات والمحمول - أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية - المعلوماتية الطبية».

• جامعة دمياط: تطرح برامج «علوم الحاسب - نُظم المعلومات - تكنولوجيا المعلومات».

• جامعة مدينة السادات: تطرح برامج «علوم الحاسب - الذكاء الاصطناعي - نُظم المعلومات - المعلوماتية الحيوية».

• جامعة بني سويف: تطرح برامج «المعلوماتية الطبية - علوم الحاسب - نُظم المعلومات - الوسائط المُتعددة - تكنولوجيا المعلومات».

• جامعة المنصورة: تطرح برامج «هندسة البرمجيات - الذكاء الاصطناعي - المعلوماتية الطبية».

• جامعة الزقازيق: تطرح برامج «الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات - المعلوماتية الطبية - نُظم المعلومات - الجيو معلوماتية - علوم الحاسب - تكنولوجيا المعلومات - بحوث العمليات ودعم القرار».

• جامعة الفيوم: تطرح برامج «الذكاء الاصطناعي - المعلوماتية الحيوية».

• جامعة كفر الشيخ: تطرح برامج «المعلوماتية الحيوية - الذكاء الاصطناعي الحيوي».

• جامعة سوهاج: تطرح برامج «الذكاء الاصطناعي – الحوسبة والمعلوماتية».

• جامعة السويس: تضم أقسام «علوم الحاسب - تكنولوجيا المعلومات - هندسة البرمجيات - نُظم المعلومات - الذكاء الاصطناعي».

• جامعة المنيا: تطرح برامج «الحوسبة والمعلوماتية الحيوية».

• جامعة قناة السويس: تضم أقسام «نُظم المعلومات - العلوم الأساسية».

• جامعة دمنهور: تضم أقسام «علوم الحاسب - نُظم المعلومات - تكنولوجيا المعلومات - الوسائط المُتعددة».

• جامعة طنطا: تضم أقسام «علوم الحاسب - هندسة البرمجيات - تكنولوجيا المعلومات - نظم المعلومات».

• جامعة المنوفية: تطرح برامج «هندسة البرمجيات تابع لقسم علوم الحاسب - الحوسبة والمعلوماتية الحيوية تابع لقسم نُظم المعلومات».

• جامعة مطروح: تطرح برنامج «الذكاء الاصطناعي».

• جامعة العريش: تضم أقسام «علوم الحاسب - نُظم المعلومات - تكنولوجيا المعلومات».

• جامعة جنوب الوادي: تضم أقسام «علوم الحاسب - تكنولوجيا المعلومات - نُظم المعلومات - الذكاء الاصطناعي».

• جامعة الأقصر: تضم أقسام «علوم الحاسب - الوسائط المُتعددة - تكنولوجيا المعلومات - نُظم المعلومات».