طرق حديثة لتدريب طلاب مدرسة الزراعات المطرية في مطروح وتعديل المناهج

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تطوير زراعات الصوبات في مدرسة الزراعات المطرية، والاهتمام بتدريب الطلاب على أحدث طرق فنية في هذه الأنواع من الزراعات الحديثة بما ينعكس على زيادة الإنتاج، بالتعاون مع الجهات المعنية بمركز بحوث الصحراء في مطروح، والعمل على الاهتمام بجميع البرامج التعليمية التي تهتم برفع كفاءة الطلاب في هذا التخصص، لتخريج متخصصين واعدين في هذا المجال، في أول مدرسة متخصصة في الزراعة المطرية في مصر.

تعاون بين تعليم مطروح ومركز بحوث الصحراء

والتقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية، وعلي عبدالحكم مدير مركز التدريب، بحضور نبيل نجيب مدير عام التعليم الفني، وأمل فرج مدير التعليم الزراعي، وسهير ممدوح مدير المدرسة، وتناول الاجتماع استعراض إيجابيات وسلبيات المرحلة السابقة بمدرسة الزراعة المطرية، وتقييم مسار العملية التعليمية والتدريبات العملية بها، لضمان حدوث تأثيرها الفعال على طلاب الصفوف الثلاثة بها لضمان إعداد جيل فني متدرب قادر على الانخراط في سوق العمل.

وطالب وكيل الوزارة خلال اللقاء، بتعظيم الإيجابيات وتدعيمها والوقوف عليها كنقاط استرشادية مضيئة نحو معالجة السلبيات وفق إطار تعاوني منظم بين تعليم مطروح والمركز البحثي.

تطوير المناهج في مدرسة الزراعات المطرية

واستعرض وكيل تعليم مطروح، مع قيادات مركز بحوث الصحراء والفروع التابعة له بمطروح، مقترحات خبراء مركز البحوث المشرفين على المدرسة لتطوير بعض المناهج الدراسية لعدم توافقها مع الخريطة الزمنية الخاصة بالتدريب العملي التي وضعها خبراء مركز البحوث الصحراوية، وتطويرها بما يتناسب مع البيئة الصحراوية المطروحة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى استكمال التجهيزات الخاصة بالصوبات الزراعية التي ينفذ فيها جزء كبير من التدريب العملي.

معالجة السلبيات قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، باتخاذ الإجراءات التنفيذية العملية بشأن مدرسة الزراعة المطرية، من جانب إدارتي التعليم الفني والتخطيط والمتابعة، مع تجهيز تقرير شامل لكل الملاحظات التي أبداها مسؤولو مركز البحوث، وإرساله فورا للإدارة العامة للتعليم الفني، لتعديل بعض مناهج المواد الدراسية وتقويم القصور الفني بها، ومعالجة تلك السلبيات قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.