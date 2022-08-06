حظك اليوم برج القوس السبت 6-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تجنب الحديث عن أخبارك واهتم بصحتك عزيزي مولود برج القوس، ولا تنخدع بالكلمات المعسولة، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعالمة الأبراج عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني فضلا عن جانب الصحة لهذا المولود الذي يعشق السفر والرحلات وركوب الدراجات.

ووفق خبراء الفلك وبناءً على دراسة شخصية مولود برج القوس، فإن هذا المولود يحب تجربة كل ما هو جديدة، وإقحام نفسه في المغامرات، بالإضافة إلى أنه يتميز بأن لديه عاطفة متوهجة، وقدر كبير من الرقة والحنان والعاطفية، ويتصف أيضا بالكرم الزائد عن الحد الطبيعي، ويحب الإسراف ولا يبخل على نفسه بشيء على الإطلاق.

واليوم السبت الموافق 6 أغسطس الجاري، نوضح حظك اليوم وتوقعات الفلك لمولود برج القوس الذي يبحث الكثير من أصحابه عن الحظ اليومي الخاص بهم على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يخبرك الفلك عزيزي مولود برج القوس بأن الوضع الفلكي يطالبك أن تكون واقعيا ولا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وينفعك الكتمان والتأمل وعدم الزهو.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

وعاطفيا مع الشريك فالقمر في منزل الصحة السلبي يطالبك أن تهتم بصحتك وألا تعلن أخبارك.