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عاجل.. غرق طفلين في نهر النيل بأسيوط وجهود لانتشالهما

كتب:

سويفي رشدي
11:04 م | الخميس 04 أغسطس 2022
صورة ارشيفية للبحث عن غريق

صورة ارشيفية للبحث عن غريق

لقى طفلان مصرعهما غرقاً في نهر النيل بقرية «جزيرة بهيج الخلايفة»، التابعة لمركز أبنوب، شرق النيل، في محافظة أسيوط، مساء اليوم الخميس، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها لانتشال جثتيهما.

إخطار مديرية أمن اسيوط بالواقعة

تلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من العميد شريف الخربوطلي، مأمور مركز شرطة أبنوب، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بغرق طفلين في نهر النيل بقرية «جزيرة بهيج الخلايفة»، بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات من الشرطة وسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبين غرق طفلين، هما «محمود ع. ع.»، و«خ. م. م.»، ويجري استمرار محاولات البحث عن جثتي الطفلين، بعدما جرفهما التيار بعيداً عن موقع غرقهما.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات، كما تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث عن جثماني الطفلين.

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بقلم سويفي رشدي