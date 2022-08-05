‎تردد قناة طيور الجنة نايل سات.. علم طفلك الأرقام والحروف بالأغاني

لا ينتهي بحث الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة نايل سات، عبر محركات البحث المختلفة، ويرجع ذلك إلى كونها قناة الأطفال المفضلة لدى الأبناء، التي تحرص على تقديم محتويات مناسبة للأطفال في المجتمع العربي، لتعليمهم القيم والأخلاق وتنمية مهاراتهم، ومساعدتهم على التفريق بين الألوان المختلفة وحفظ الحروف والأرقام عن طريق الأغاني ذات اللحن المميز.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، تردد قناة طيور الجنة نايل سات، بالإضافة إلى بعض قنوات الأطفال الأخرى، التي جاءت كالتالي:

تردد قناة طيور الجنة نايل سات

يمكن للراغبين في تنزل تردد قناة طيور الجنة نايل سات، إدخال التردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11258.

- معدل الترميز:27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل التصحيح: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

كما يمكن للراغبين في تنزيل تردد قناة طيور الجنة عرب سات، إدخال التردد التالي:

- القمر الصناعي: عرب سات

- التردد : 11310.

- معدل الترميز: 3000

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل التصحيح: 4/3.

ترددات قنوات الأطفال

وهناك الكثير من قنوات الاطفال الأخرى التي تبث العديد من المحتويات المناسبة للأطفال وتحرص على تعليمهم، وجاءت الترددات الخاصة بها كالتالي:

تردد قناة طيور بيبي

- التردد: 11396.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي كيدز الثانية

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سبونج بوب

- التردد: 12500.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: V.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة مودي كيدز

- التردد: 11603.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.