روبي: «كان أقصى طموحي أتجوز وأقعد في البيت أو أشتغل موظفة»

قالت الفنانة روبي، إن أهلها ينادونها باسمها الحقيقي «رانيا»، بينما روبي هو اسم فني بحت، متابعة: «أنا استغربت من اسم شهرتي لما صورنا فيلم «سكوت هنصور» لأن يوسف شاهين كان مستصغرني وكان عاملني لعبة اللوكيشن أو النونة بتاعت اللوكيشن وكان بيدلعني جدا، قالي فيه رانيات كتيرة في السوق مش هيبقى اسمك رانيا هيبقى اسمك سحر».

يوسف شاهين اختار لي اسم «روبي»

وأضافت روبي خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، أنها رفضت تسميتها باسم «سحر»، فاقترح عليها يوسف شاهين اسم «روبي»، وكان الجمهور يعتقد أن اسمها الحقيقي «رباب»، متابعة: «عجبني اسم روبي عشان سهل النطق ومتفرد وله معني، عجبني جدا، لدرجة بنت صاحبتي سمت بنتها اسم روبي قولتلها إنتي مجنونة رسمي».

روبي: دخلت المجال عشان أوفر فلوس دروس الثانوية

ولفتت إلى أنها دخلت المجال الفني عندما كانت في الصف الثاني الثانوي، متابعة «دخلت المجال وأنا موديل إعلانات، عشان أوفر فلوس دروس الثانوية واشتري لبس، لكن عمر ما كان في بالي الشهرة، أنا دخلت المجال بهدف مادي بحت، وسبحان الله لقيت نفسي من يوم وليلة مشهورة، بالرغم عمر ما كنت عاوزة اتشهر وأقصى طموحي كان أتجوز وأقعد في البيت أو اشتغل موظفة».

وكشفت روبي أن أسرتها موظفين منهم الأطباء والمهندسين، «جدي صعيدي وعنده تار كان المفروض يروح ياخده هناك، وكان موظف في وزارة الري، فكان حب يجيب ولد فربنا جابله 7 بنات، لدرجة تيتة ماتت بسكر الحمل من كتر ما هو عاوز يجيب ولد، لكن الـ 7 أجدع من 100 راجل، واتعلمت منهم الاعتماد على النفس والمسؤولية، عمري ما اعتمدت على حد».

روبي: «بضرب نفسي بالجزمة عشان رفضت أمي ترتبط»

وتابعت أن والدتها ترملت، وهي تبلغ من العمر 37 عاما، «دي حاجة كبيرة أوي بالنسبة ليا، بس دلوقتي بضرب نفسي بالجزمة إني مخلتهاش ترتبط ظلمتها طبعا ودي أنانية».