روبي تكشف عن عمرها الحقيقي: «عندي 40 سنة.. والميه سبب صغر شكلي»

كشفت الفنانة روبي عن سنها الحقيقي، قائلة إنها تبلغ من العمر 40 عامًا، وقاطعتها الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: «اللطيف في الموضوع أنه مش باين خالص، شكلك أصغر وروحك أصغر، الناس كدة هتضايق عندهم 18 سنة وحاسين إنك أصغر منهم»، فردت عليها روبي ساخرة: «اشربوا ماية كتير، الماية بتجدد خلايا البشرة».

روبي: «كنت برقص في كليباتي كإني في بيتي»

وأضافت «روبي» خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، أن حياتها أصبحت صعبة بعدما كانت تعمل كموديل في بداية مشوارها، بسبب إثارة الجدل التي كانت تصاحبها في أغانيها.

وأوضحت «روبي»، أن أغانيها كانت جريئة في وقت عرضها، «كنت برقص في الفيديو كليب وكنت حاسة بالسعادة وكأني برقص في بيتي، بس لو دلوقتي اتفرجتي عليها هتلاقيها عادية».

روبي: «أهلي قاطعوني بسبب كليباتي»

وكشفت أن من ضمن الأزمات التي تسببت لها الأغاني الخاصة بها انفصالها عن شخص لم يتحمل ردود فعل الناس بسبب أغانيها، «كنت بحب ولد وممكن وسيبنا بعض عشان الأغاني بتاعتي، لأنه مش هيستحمل ردود فعل الناس، مكنتش مدركة إيه اللي بيحصل».

ولفتت روبي إلى أن الأزمات تصاعدت في حياتها بسبب أغانيها لدرجة أن خالاتها قاطعوها وقاطعوا والدتها، فكانت نقطة تحول في مسيرتها الفنية، متابعة: «وقفت مع نفسي وقفة وعملت مسلسل «سجن النسا» فهمت كل اللي بيحصل، وقلت هعيد صياغة الموضوع، وأنا مش ملخصة في غنوة أو رقصة أنا كيان، وقعدت مع نفسي وقولت هتغير».