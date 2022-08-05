روبي تظهر مع أختها «كوكي» لأول مرة على الهواء: «إحنا مش أشقاء»

كشفت الفنانة روبي، أن الفنانة ميريهان مجدي المشهورة بـ«كوكي» أختها غير الشقيقة، قائلة: «إحنا مش أشقاء، بس كوكي أختي وصاحبتي، وماما شخصيتها قوية خليتنا نحب بعض، ونتمنى نموت في يوم واحد من كتر ما بنحب بعض».

حريق منزل روبي بسبب صينية بطاطس

وأضافت روبي خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، أنها تكبر عن أختها «كوكي» بـ 6 سنوات.

وكشفت بأنها لا تجيد طهي الطعام، «حرقت الأكل والبيت مرة، بس مش لدرجة إني فاشلة، قررت أعمل بطاطس محمرة، وبعملها تحفة، وبحب الأكل على نار هادية أوي، فطبختها على 3 أيام، فنمت وسبت البطاطس على النار فبقت حريقة».

وعن تفاصيل حريق منزلها، قالت روبي : «من ستر ربنا كانت شبابيك الشقة مقفولة، لأن الشبابيك لو كانت مفتوحة والحريقة مولعة كانت زمانا ولعنا، النار اتكتمت بسبب الشبابيك المقفولة، وأول ما فتحنا الباب النار جريت ورانا، اتكسفت وأنا نازلة قدام الناس عشان كان وشي مليان هبو» .

كوكي: روبي كوميدية وبتتكسف

من جانبها كشفت «كوكي» ملامح من شخصية روبي من وجهه نظرها، قائلة: «روبي كوميدية أوي في البيت عدا وهي صاحية من النوم، محدش بيجي جنبها، كارثة، وبتتكسف ووشها بيحمر لو حد قالها كلمة حلوة».