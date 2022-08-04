روبي: ندمانة على مشاركتي في فيلم «حملة فرعون».. وبنتي علمتني الأدب

كشفت الفنانة روبي عن صورتها في البطاقة الشخصية، معلقة عليها منى الشاذلي، قائلة: «بصي هي مش وحشة بس واحدة تانية»، لتقاطعها روبي موجهة حديثها للجمهور: «متبصوش».

سبب ندمها على فيلم «حملة فرعون»

وأضافت روبي خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، أنها نادمة على الاشتراك في فيلم «حملة فرعون»، متابعة: «اجتهدت فيه أوي واتمرنت أكشن وطلعت جبال ونزلت عمارات واتسلقت عمارة على الحبل بس ملقتش رد فعل.. مش بحب الفيلم ده».

وحرصت روبي على التقاط فيديو «سلفي» مع جمهور برنامج «معكم منى الشاذلي»، مشاركين الغناء معها أغنية «نمت ننة».

أول صلاة استخارة في حياتها

وكشفت روبي عن علاقتها مع ابنتها «طيبة»، قائلة: «بنتي ربتني، عندها 7 سنين، هتمهم في شهر 9، صغيرة أوي لسة، وهي دراما كوين شوية».

ولفتت إلى أنها أدت لأول مرة صلاة الاستخارة عند اختيار اسم ابنتها «طيبة»، فكانت ترغب في تسميتها في البداية اسم «تحية»، متابعة: «الناس اتريقت عليا، روحت عملت استخارة فطلع في الآخر اسمها طيبة».

وأوضحت أن ابنتها أحدثت تغييرا كبيرا في حياتها، «علمتني أبقى مسؤولة أكتر، وأصون لساني، ساعات بشتم لما بكلم صحبتي، فبنتي علمتني الأدب وأصون لساني».