كلية الصيدلة بجامعة حلوان تنظم مسابقة التغير المناخي والصحة

تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان مسابقة التغير المناخي والصحة بعنوان «صحتنا في أرضنا»، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

التغير المناخي يؤثر على البيئة ومصادر الطاقة والصحة والزراعة

وقال الدكتور ممدوح مهدي إن مشكلة التغير المناخي تعد من أكبر المشكلات التي تواجه العالم والتي تؤثر في كل مناحي الحياة، حيث أصبح ذلك واضحًا وملموسًا على نطاق واسع وفي العديد من المجالات، ويؤثر التغير المناخي على البيئة ومصادر الطاقة والصحة والزراعة، كما أدى لنشأة أنماط معمارية جديدة، وتغير نظم التغذية، وتوزيع الأمراض.

وأضاف في بيان صحفي، أن كل دول العالم مضطرة للتعاون فيما بينها من أجل تخفيف حدة المشكلة والتعامل معها بمرونة تساعد العالم على التغلب على آثارها المدمرة، ومنذ أكثر من ستة وعشرين عاما يجتمع زعماء العالم سنويا لبحث المستجدات وتقييم الوضع والاستماع لوجهة نظر العلماء ومن أجل تحديث خطة عالمية موحدة لتقليل الانبعاثات الحرارية وتخفيف آثار التغير المناخي المتوقعة.

مسابقة للطلاب من شباب الجامعات المصرية

وأفاد الدكتور سامح سرور، أن كلية الصيدلة تنظم مسابقة للطلاب من شباب الجامعات المصرية وتحديدا طلاب كليات القطاع الصحي مساهمةً منها في جهود الدولة في هذا الصدد، وتختص المسابقة بتصميم حملة توعية متكاملة بمحتويات متعددة من فيديوهات، إنفوجراف، أفلام توثيقية، تستعرض بشكل مبسط ومفهوم تأثير ظاهرة تغير المناخ على الصحة وكيفية التعامل معها وكذلك تأثيرها على صناعة الدواء، إضافة إلى دور صناعة الدواء في تخفيف حدة المشكلة كأحد الصناعات الرئيسية بالعالم والمتسببة في المشكلة.

ولفت إلى قيام الكلية باستخدام مخرجات المسابقة من عمل الطلاب في تنظيم حملة توعية واسعة تنطلق قبيل قمة المناخ لنشر الوعي بقضية تأثير تغير المناخ على الصحة والدواء، كما تشمل المسابقة معرض ختامي لأعمال الطلاب المجمعة ويتم تقديم جوائز للطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى، كما يتم عقد جلسة محاكاة لقمة المناخ فيما يخص الصحة والدواء على هامش المعرض يشارك بها طلاب كليات القطاع الصحي.

وتأتي المسابقة تماشيا مع رؤية مصر 2030 وجهود مصر في زيادة الوعي الإقليمي والمحلى حول تأثير التغيرات المناخية على صحة الإنسان وصناعة الدواء، وذلك للحصول على مادة علمية مبسطة سوف تستخدمها فيما بعد في حملات توعوية لعامة الشعب والأطفال ذوي الأعمار المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية حول تأثير التغير المناخي وأضراره وأثاره السلبية على صحة الإنسان، بمشاركة طلاب الكليات الطبية على مستوى جمهورية مصر العربية على أن يتكون كل فريق من 3-5 طلاب ومن الممكن الاستعانة بعدد 1-2 طلاب من القطاع الغير طبي من طلاب الجامعات المصرية.