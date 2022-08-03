حملات مكبرة في الشرقية لمواجهة وصلات المياه والصرف الصحي المخالفة

كشف المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، عن أنّ لجان الشركة بدأت حملات مكبرة لمواجهة الوصلات الخلسة التي تتعدى على شبكات المياه والصرف الصحي، لإزالة المخالفات وتقنين الأوضاع بمنطقتي الزقازيق وأبوكبير، للحفاظ على مقدرات الدولة، ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

رصد مخالفات شبكات المياه والصرف الصحي

وأضاف أبوحلاوة، في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ اللجان المشكلة رصدت العديد من المخالفات وحالات التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي منها في نطاق مركز أبوكبير، لافتا إلى رصد 30 مخالفة صرف صحي و20 مخالفة تعدي على شبكة مياه الشرب، إضافة إلى العديد من مخالفات شروط التعاقد وتراكم العدادات، تقدر بـ150 ألف متر، وفي نطاق مدينة الزقازيق، رصدت اللجان 23 وصلة خلسة، والعديد من مخالفات شروط التعاقد، واتخذت الإجراءات التجارية والقانونية حيال المخالفين.

المخالفات تستنزف الموارد

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، في البيان الصادر عن الشركة، إنّ المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من الحصول على الخدمات، وستستمر الشركة في مواجهة الممارسات المخلّة تطبيقا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، لرفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

التعامل مع البلاغات والشكاوى

وطالب أبو حلاوة، المواطنين، بالإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق التواصل بالخط الساخن على رقم 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، وسيتم التعامل مع البلاغات والشكاوى فورا.

خطورة فلاتر المياه والطلمبات الحبشية

ولفت إلى إجراء حملة توعية بشوارع كفر الحمام ومشتول القاضي والوحدات الصحية بمركز ومدينة الزقازيق، تطبيقا لسياسة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق الأمن المائي المستدام، لافتا إلى توضيح أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة فلاتر المياه والطلمبات الحبشية.

تعريف المواطنين بنافذة الشركة الإعلامية الرسمية

وأشاد أبوحلاوة، بالجهود المبذولة من قبل العاملين في الشركة لتوفير كوب ماء نظيف وخدمة صرف صحي آمن والتوعية بعدم الإسراف، لافتا إلى توزيع مطبوعات التوعية والتعريف بالخط الساخن 125 تليفون أرضي أو محمول، لبحث شكاوى وخدمات المياه، وكيفية استخدام القطع الموفرة والحصول عليها، لترشيد الاستهلاك، وتعريف المواطنين بنافذة الشركة الإعلامية الرسمية.