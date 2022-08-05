تشييع جثامين 5 أشخاص لقوا مصرعهم في بالوعة صرف بالمنوفية «صور»

شيع المئات من أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية، في جنازة مهيبة، جثامين 5 شباب لقوا مصرعهم داخل بالوعة صرف صحي بقرية لبيشه التابعة لمركز أشمون، وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي القرية، وانهيار أسر الشباب المتوفين والذين لا يزيد سن أكبرهم عن 36 عاما.

حزن في المنوفية لمصرع 5 أشخاص

وخيمت حالة من الحزن على أهالي قرية لبيشة ومركز أشمون، حيث عاش الأهالي ليلة حزينة بعد غرق 5 شباب في بالوعة الصرف الصحي، حيث تجمع عدد كبير من الأهالي في محيط المستشفى حتى تم التصريح بدفن الجثامين، وجرى تغسيل الجثامين وجرى تشييعها إلى مثواها الأخير وسط حزن شديد.

حاولوا إنقاذ زميلهم فسقطوا خلفه

تعود تفاصيل الواقعة إلى مصرع 5 أشخاص في بالوعة صرف صحي بقرية لبيشة، حيث سقط أحد الشباب في البالوعة، وعندما حاول آخرون إخراجه سقطوا واحدا تلو الآخر، ولم يستطع الأهالي إنقاذ حياتهم، وتم إبلاغ مرمز شرطة أشمون والحماية المدنية، واستخراج الجثامين ونقلها إلى مشرحة مستشفى أشمون.

أسماء الضحايا في بالوعة صرف صحي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الضحايا هم «كرم.م.ك»، 24 سنة، و«كريم.ش.ا»، 26 سنة، و«محمود.ف.ا»، 27 سنة، و«محمد.ش.ع»، 31 سنة، و«عزت.ع.ع»، 36 سنة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أشمون العام، وصرحت جهات التحقيقات بدفن الجثامين.

وكان اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع 5 أشخاص في قرية لبيشة التابعة لدائرة المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.