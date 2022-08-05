محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية في القطاعات الخدمية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها بنطاق المحافظة، فيما يخص الحالة العامة للنظافة والإشغالات والإنارة ورفع وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع 750 طنا من المخلفات

من جانبها، أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال رفع كافة مخلفات المقلب الوسيط بحي غرب مدينة المنيا، حيث تم رفع 750 طن، و نقلها للظهير الصحراوي الغربي، وجاري العمل برفع كافة مخلفات المقالب الوسيط بالطريق الدائري بالمدينة.

جولة مفاجئة للمحافظ

وكان المحافظ قد أجرى جولة مفاجئة، الأربعاء الماضي، لمتابعة مستوي الحالة العامة للنظافة، حيث تم المرور على جميع نقاط تجميع القمامة والمقلب الوسيط بحي غرب مدينة المنيا، وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من نقاط التجميع أولا بأول، موجهاً الوحدة المحلية، وإدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري، بعرض تقارير بتلك الحملات، مؤكداً عدم التهاون مع أي متقاعس في أداء مهامه الوظيفية.