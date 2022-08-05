طقس المنيا خلال أسبوع: ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى تصل لـ37 مئوية

يسود طقس حار في محافظة المنيا، من اليوم الجمعة 5 أغسطس وحتى الأربعاء المقبل 10 أغسطس، كما ترتفع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بالحرارة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا حول درجات الحرارة المتوقعة على كافة مناطق الجمهورية، موضحة أن الطقس سيكون بين حار ومائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا على مدار الأسبوع.

ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بالحر

وأوضح بيان الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بنسب تتراوح ما بين 2 و4 درجات مئوية.

انخفاض الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء

وكشفت «الأرصاد» أن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات شمال الصعيد، ومنها المنيا، تسجل 37 درجة مئوية للعظمى، وذلك من اليوم الجمعة وحتى الإثنين المقبل، على أن تنخفض يومي الثلاثاء والأربعاء بمقدار درجة واحد، لتسجل 36 للعظمى.

وتظهر شبورة مائية في الفترة بين الساعة 3 صباحا وحتى 6 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وكذلك مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وتكون على فترات متقطعة.