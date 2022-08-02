يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن مصاريف جامعة النهضة 2022 - 2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد ظهور النتيجة، خاصة أن الجامعة تواكب معايير التعليم الحديث، وتعتمد منهجيات أكثر تقدمًا لبناء أجيال منفتحة يمكنها المنافسة في أسواق العمل المختلفة، سواء في مصر أو خارجها.

مصاريف جامعة النهضة 2022 - 2023

وتستعرض «الوطن» لطلاب الثانوية وأولياء الأمور مصاريف جامعة النهضة لطلاب الثانوية العام 2022 - 2023 للفصل الدراسي الواحد، وهي:

- مصاريف كلية الطب البشري 87.500 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الفم والأسنان 64.500 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة 49.500 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 44.500 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندس 34.100 ألف جنيه.

- مصاريف كلية علوم الحاسوب 24.000 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإعلام والعلاقات العامة 22.500 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التسويق وإدارة الأعمال بالشعبة الإنجليزية 22.500 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التسويق وإدارة الأعمال باللغة العربية 13.500 ألف جنيه.

مميزات الدراسة في جامعة النهضة ببني سويف

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة، تقدم «النهضة» العديد من المميزات على عدة مستويات، فعلى المستوى التعليمي تقدم نظام الساعات المعتمدة كنظام شهادة متقدم يساعد الطلاب على تحقيق التميز، وعلى مستوى أعضاء هيئة التدريس يتم تعيين أساتذة متميزين حصلوا على شهاداتهم من جامعات أجنبية وعلماء قاموا بالتدريس في جامعات عالمية مرموقة، وعلى المستوى الأكاديمي والبحثي يشارك طلاب جامعة النهضة في المسابقات الأكاديمية والبحثية، وكذلك في المؤتمرات الوطنية والدولية في جميع أنحاء مصر.

أما على مستوى التبادل الطلابي، فخلال سنوات الدراسة في جامعة النهضة يتلقى الطلاب تدريباً نظرياً وعملياً في بعض الجامعات العربية والأجنبية.

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة النهضة استمرار التسجيل في اختبارات القدرات للالتحاق بكلية الفنون الجميلة حتى 7 أغسطس الجاري، وبعد التسجيل يتم إبلاغ كل طالب بموعد الاختبار المحدد له، وعلى الطالب الالتزام بالموعد على أن يتم عقد الاختبار خلال الفترة من السبت الموافق 6 أغسطس حتى يوم 16 من نفس الشهر.