تعرف على مصاريف جامعة النهضة 2022- 2023

تواصل الجامعات الخاصة بمختلف الأقاليم والمحافظات استقبال طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة العربية والأجنبية 2022، الراغبين في الالتحاق وفقاً للحدود الدنيا والضوابط التي أقرها «الأعلى للجامعات» في هذا الشأن، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ويبحث المئات من الطلاب وأولياء الأمور عن مصاريف جامعة النهضة 2022- 2023، وذلك بعد إعلان العديد من الجامعات الخاصة عن تقديم عدد من المنح الدراسية المختلفة للطلاب كنوع من التشجيع و التحفيز للتقدم.

مصاريف جامعة النهضة 2022- 2023

و تستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء مصاريف جامعة النهضة 2022- 2023 في الفصل الدراسي الواحد وذلك بعد الكشف عنها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة:

- مصاريف كلية الطب جامعة النهضة للفصل الدراسي: 87.5 ألف جنيه.

- مصاريف كلية طب الفم و الأسنان جامعة النهضة للفصل الدراسي: 64.5 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة جامعة النهضة للفصل الدراسي: 49.5 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي جامعة النهضة للفصل الدراسي: 44.5 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة جامعة النهضة للفصل الدراسي: 34.1 ألف جنيه.

- مصاريف كلية علوم الحاسب جامعة النهضة للفصل الدراسي: 24 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإعلام والعلاقات العامة جامعة النهضة للفصل الدراسي: 22.5 ألف جنيه.

مصاريف الجامعات الخصة 2022

- مصاريف كلية التسويق وإدارة الأعمال «إنجليزي» جامعة النهضة للفصل الدراسي: 22.5 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التسويق وإدارة الأعمال «عربي» جامعة النهضة للفصل الدراسي: 13.5 ألف جنيه.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية إجراء اختبارات القدرات 2022 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.