البرامج الدراسية وكيفية التقديم بجامعة بنها الأهلية 2022-2023

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة بنها الأهلية والتي تقع في مدينة العبور، تعد إحدى الجامعات المنبثقة من الجامعات الأهلية، والتي تبدأ الدراسة بها في أكتوبر المقبل.

وأضافت جامعة بنها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، كالتالي:

كلية الهندسة

- هندسة التصنيع والمواد.

- هندسة الميكاترونكس والأتمتة.

- هندسة نظم الاتصالات.

- الهندسة الطبية.

- هندسة البناء.

- الإسكان والتصميم للمجتمعات.

كلية علوم الحاسب

- الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

- اللغويات الحاسوبية.

- علوم البيانات وتطوير البرامج والتطبيقات.

- الواقع الافتراضي والمعزز.

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال

- إدارة الأعمال والعلاقات العامة.

- التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية.

- الاقتصاد والتمويل الدولي.

- المحاسبة ومعلوماتية الأعمال.

كلية الفنون البصرية والتصميم

- التصميم الداخلي والأثات.

- فنون الميديا والإعلان.

- النحت والتشكيل المعماري.

كلية الطب والجراحة

تطرح (برنامج الطب والجراحة العامة).

طريقة التقديم لجامعة بنها الأهلية

وأوضحت أن طريقة التقديم لجامعة بنها الأهلية تكون عن طريق نظام التنسيق الحكومي، من خلال مرحلة تنسيق مُستقلة تمامًا عن تنسيق الجامعات الحكومية، وذلك بذات الحد الأدنى المُخصص للجامعات الخاصة المُعلن عنه من جانب مجلس الجامعات الخاصة، حيث يقوم مكتب التنسيق للجامعات بإعداد طوابع للكليات التي ستتيحها الجامعات الأهلية هذا العام للطلاب.

الجامعات الأهلية الجديدة 2022-2023

وأوضحت «التعليم العالي»، فى بيان لها، أن الالتحاق بالجامعات الأهلية سيكون بنفس طريقة الالتحاق بالجامعات الحكومية، من خلال تطبيق نظام العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المُتقدمين للالتحاق بهذه الجامعات، لافتة إلى أن الجامعة الأهلية الجديدة هي «جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة قنا الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة».