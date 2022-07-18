رئيس جامعة بنها يناقش تفاصيل استعدادات تشغيل الجامعة الأهلية بالعبور

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن الدولة المصرية قدمت جميع التسهيلات لإنشاء الجامعات الأهلية، وذلك لتقديم خدمة تعليمية متميزة وإعداد خريج قادر على المنافسة، ومواكبة متطلبات سوق العمل، وبما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

الجامعات الأهلية خطوة هامه

وقال الدكتور جمال سوسة، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجامعة لمناقشة استعدادات تشغيل الجامعة الأهلية الجديدة بالعبور واستقبال الطلاب الجدد، إن الجامعات الأهلية الجديدة تعد خطوة مهمة في منظومة التعليم العالي، كما أنها تحقق التنافس الإيجابي للتعليم بين الجامعات المصرية من خلال إتاحة فرص تعليمية متميزة وتقديم برامج دراسية تتناسب مع أولويات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

البرامج الدراسية بجامعة بنها الأهلية

وأضاف رئيس الجامعة أن الاجتماع ناقش اللوائح الدراسية والبرامج الخاصة بالكليات المقرر تشغيلها في الجامعة الأهلية الجديدة، وتجهيز المعامل والورش والمدرجات والقاعات لاستقبال طلاب الثانوية العامة أو مايعادلها مع بدء العام الدراسي الجديد، كما ناقش الاجتماع أيضا الكوادر البشرية والفنية والإدارية التي تتولى تشغيل الجامعة الأهلية الجديدة.

جدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية بالعبور تضم كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، إضافة إلى إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى.