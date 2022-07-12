رئيس جامعة بنها يتفقد منشآت الجامعة الأهلية بالعبور ويهنئ العمال بالعيد

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها جولة تفقدية اليوم لمتابعة الأعمال الإنشائية بمقر جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور وذلك فى إطار الاستعدادات الخاصة بتشغيل الجامعة الأهلية واستقبال الطلاب الجدد.

وقدم رئيس الجامعة خلال جولته التهنئة للمهندسين والمشرفين والعاملين فى المشروع بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لجامعة بنها ، والدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور ، والمهندسة دينا النجار مهندسة الأعمال الكهروميكانيكية.

معدلات تنفيذ الجامعة الأهلية

وتابع رئيس جامعة بنها انتظام سير الأعمال الإنشائية بجامعة بنها الأهلية، واطلع على معدلات التنفيذ، موجهاً بضرورة الانتهاء من تجهيز كافة مباني الجامعة وفقا للخريطة الزمنية المحددة، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب.

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة ، أن الأعمال تسير على قدم وساق حتى أثناء أجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك للإنتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات تمهيدا لاستقبال الطلاب الجدد هذا العام.

مجلس الوزراء يوافق علي الجامعة الجديدة

ووجه رئيس الجامعة الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات الوطنية التي تعمل في مشروع إنشاء الجامعة الأهلية ، وتلتزم بجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقًا للمواصفات المُعتمدة.

جدير بالذكر ان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية وتضم كليات : الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة ، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، إضافة الى إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى.