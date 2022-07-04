رئيس جامعة بنها يناقش استعدادات استقبال الطلاب الجدد بالجامعة الأهلية

عقد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها اجتماعا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتشغيل الجامعة الأهلية الجديدة بالعبور واستقبال الطلاب الجدد.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب ووكيل المؤسسين وعمداء كليات الطب والحاسبات والذكاء الاصطناعي والتجارة والفنون التطبيقية والهندسة ببنها والهندسة بشبرا والعلاج الطبيعي وأعضاء اللجنة.

لوائح وبرامج جامعة بنها الاهلية

وناقش الاجتماع اللوائح والبرامج الخاصة باستعدادات قبول طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها مع بدء العام الدراسى الجديد وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والكوادر البشرية والفنية والإدارية التي تتولى تشغيل الجامعة الأهلية.

جيل الجامعات الذكية

وقال الدكتور جمال سوسه أن جامعة بنها الأهلية الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو إنشاء جيل من الجامعات الذكية كنموذج للجامعات المنتجة، التي تعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية فضلاً عن كونها لا تهدف إلى الربح وتهدف إلى إعداد خريج متميز قادر على المنافسة فى سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا في مجالات شتي

جدير بالذكر ان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية وتضم كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، بالإضافة الى إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى