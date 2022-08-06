بضربة فأس واحدة.. تفاصيل مقتل خفير على يد شقيقه بسبب مصروف البيت

«ضحكات وعتاب ثم جثة هامدة».. تلك الكلمات تفسر ما دار بين خفير وشقيقه خلال حفرهما بئر صرف صحي أمام منزلهما في الدلنجات بالبحيرة، وبحسب مصادر أمنية وقضائية شرحت تفاصيل الجريمة أن الشابين كانا يحفران بئرًا للصرف الصحي وفي بداية العمل كانت الأمور تسير بشكل طبيعي لكن سرعان ما تبدل الأمر، عندما انتقل الحوار إلى الشجار فأمسك أحدهما بالفأس وضرب الآخر على رأسه فلقى مصرعه في الحال داخل الحفرة.

ضربة واحدة بالفأس تسببت في مقتل خفير الدلجنات

ضربة واحدة بالفأس استقرت على رأس الشاب الأكبر الذي يعمل خفيرًا فأودت بحياته في الحال، بحسب تحريات المباحث أن الشقيق الأصغر «رضا. م»، 35 سنة، ضرب المجني عليه بالفأس عندما وجه له رسالة عتاب مفادها: «لازم تشارك في مصروف البيت بدل ما أنت قاعد عاطل كده»، وسقط المجني عليه «وائل» جثة هامدة داخل الحفرة، عندها خرج المتهم وجلس على رأس أخيه حتى وصلت الشرطة، وألقت القبض عليه وبسؤاله اعترف بتفاصيل جريمته بقوله: «ضربته بالفاس عشان قالي أنت عاطل».

قاتل شقيقه في الدلنجات: مكنش قصدي أقتله

وفي محضر الشرطة شرح المتهم تفاصيل جريمة قتل شقيقه مدعيًا أن ما حدث كان وليد انفعال لحظي لأن المجني عليه وجه رسالة تحقير له، فاستشاط غضبًا منها وضربه بالفأس دون تفكير، وأنه لم يفكر يومًا في قتل شقيقه وندب المتهم حظه العاثر بعد موت شقيقه في الحال بقوله: «مكنش قصدي أقتله بس قدر ربنا وعمره انتهى، كنا بنضحك عادي ولما لقيته قلل مني ضربته».

حبس قاتل شقيقه في البحيرة

وقررت النيابة العامة حبس قاتل شقيقه في الدلجنات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا، واستدعت أسرتهما لسماع أقوالها في الحادث.