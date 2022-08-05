براتب 3600 جنيه شهريا.. فرص عمل بشركة سياحية في محافظة الجيزة

كشفت محافظة الجيزة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن ملتقى توظيف بمقر الجهاز، بحضور مسؤول الموارد البشرية بشركة الاستثمارات السياحية «تيكو»، يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري 2022، بدءا من الساعة الحادية عشر وحتى الثانية ظهرًا.

الوظائف المطلوبة بملتقى جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وأعلنت محافظة الجيزة نوعية الوظائف التي أتاحها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالملتقى يوم الخميس المقبل للعمل بشركة الاستثمارات السياحية «تيكو» وهي «كابتن - ويتر - طباخ - استيوارد».

شروط التقديم في وظائف ملتقى جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وأشارت إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف على النحو التالي.

- أن يكون الراغب في الوظيفة الخالية حاصلا على دبلوم.

- أن يكون سن المتقدم لشغل الوظائف المطلوبة ما بين 18 إلى 30 عاما.

- يبدأ راتب المتقدم لشغل وظائف «كابتن - ويتر - طباخ - استيوارد» من 2800 جنيه حتى 3600 جنيه حسب الوظيفة.

طرق التقدم لوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وكشفت المحافظة عن مواعيد الحضور من أجل التقدم للعمل، إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي - الدور الثاني، وهو يوميًا من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

آلية التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وتابعت بأنه يجري التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب عبر أرقام التليفونات التاليةك «35711198 - 35730825».